Aquaman: James Wan spiega il significato dell'onda che si vede nel trailer

Durante una recente intervista promozionale, il regista James Wan ha spiegato il significato misterioso che si nasconde dietro all'onda anomala che si intravede nel trailer di Aquaman.

La rivelazione è arrivata sulle pagine di Entertainment Weekly, che ha anche diffuso una foto ufficiale ed esclusiva del momento analizzato dal regista. Come al solito, potete trovarla in calce all'articolo.

Qui sotto, invece, le dichiarazione di Wan.

"Il contesto di quella foto è fondamentalmente la costa atlantica che viene colpita da immani maremoti, non si tratta di un attacco di Atlantide al mondo di superficie ma sostanzialmente è un avvertimento di ciò che verrà" ha detto il regista. "Fondamentalmente è un messaggio da parte di Re Orm [Patrick Wilson], che si è stufato delle nostre navi da guerra e di tutto l'inquinamento che dal mondo di superficie viene gettato in mare."

"Se vi sono piaciuti i due trailer, sappiate che non rendono davvero giustizia al film" ha ​​continuato. "La parte pazzesca è che ci sono così tante cose dentro all'opera, che quello che avete già visto è una minima parte. Per me è una cosa pazzesca, perché so quanto le persone siano entusiaste solo dai trailer, e non faccio che pensare 'Oddio, aspettare di vedere il resto!'"

Aquaman arriverà in Italia dall'1 gennaio 2019.