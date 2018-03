Aquaman, James Wan spiega il ritardo del trailer: "Voglio che sia tutto perfetto!"

Il cinecomic con protagonista Jason Momoa sarà l'unico film della DC Films a uscire nel 2018, che in confronto ai rivali della Marvel Studios vivranno un annata molto povera in vista di un 2019 che vedrà l'arrivo nei cinema dello Shazam! di David F. Sandberg e di Wonder Woman 2 di Patty Jankins. Parlando allora del ritardo del primo trailer ufficiale dell'unico film in scaletta dell'anno per il DCEU, Wan ha scritto via Twitter: "Salve amici, solitamente cerco di fare del mio meglio per evitare i rumor (specialmente quelli completamente inventati), ma l'uscita di un teaser trailer per questo weekend non è stato in alcun modo programmata -a dispetto di come sostengono alcune voci. E non c'è dietro nessuna nefasta ragione, ma solo una MIA PERSONALE SCELTA. Semplicemente non sono ancora pronto a condividerlo. Questo film è pieno di effetti speciali e il processo di post-produzione è lento e laborioso come una lumaca di mare. E sì, persino le scene del trailer sembrano infinite da realizzare, e mi rifiuto di mostrare qualsiasi cosa che possa essere recepita come al di sotto della aspettative. Capisco che sembri non ci siano movimenti in superficie per Aquaman, ma posso assicurarvi che sott'acqua stiamo lavorando alacremente al film. (P.S. E sì, intendo usare metafore oceaniche ogni volta che ne avrò occasione)". Vi ricordiamo che Aquaman vedrà nel cast anche Patrick Wilson, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Nicole Kidman e Amber Heard , per un'uscita prevista nelle sale americane il 21 dicembre 2018.

Hey friends, I usually do my best to avoid internet noises (especially fabricated distractions) but a teaser-trailer going out this weekend was never in the books — despite what some claim. It’s not because of anyone or any nefarious reason holding it back — IT’S ME. (1/3) — James Wan (@creepypuppet) 25 marzo 2018

I am simply not ready yet to share. This movie is filled to the gills with VFX, and the process is as slow and laborious as a sea-slug! Yes, even shots for the trailers take forever to do, and I refuse to put out anything that might be construed as subpar. (2/3) — James Wan (@creepypuppet) 25 marzo 2018