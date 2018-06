Aquaman di James Wan sarà una ventata d'aria fresca nel DC Extended Universe!

Dal momento che Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League non sono stati particolarmente ben accolti dal pubblico, Aquaman potrebbe segnare un punto di svolta importante in quello che conosciamo colloquialmente con il nome di DC Extended Universe.

Pare che James Wan abbia portato una decisa ventata d'aria fresca nell'universo esteso DC. Il suo Aquaman pare sarà divertente e molto colorato, in decisa antitesi con l'oscurità di Snyder, final cut o no.

Intendiamoci, a moltissime persone è piaciuto lo stile riflessivo, dark e introspettivo di Superman e Batman, come pure l'oscurità che caratterizza un po' la visione del regista dei personaggi DC; tuttavia si è visto che portare qualcosa di diverso, uno stile un po' più "frizzante" (vedi Wonder Woman di Patty Jenkins), paga. E sembra che sia questa la direzione presa da Aquaman, almeno secondo quanto dichiarato da Toby Emmerich (capo della Warner Bros.):

"James ha fatto un lavoro incredibile con il suo team. Il suo film vi porterà in un mondo nuovo e immagina l'ambiente sottomarino come non è mai stato fatto prima d'ora."

E poi il produttore Peter Safran ha aggiunto: "Aquaman ha un sacco di azione, esattamente come desiderate, ed è anche molto divertente e funziona a diversi livelli. È una vera e propria testimonianza del lavoro svolto da James, della sua visione unica. Penso che sia davvero un grande passo per il DC universe, un passo nella direzione giusta."