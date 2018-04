Aquaman, James Wan rivela nuovi dettagli sul rapporto tra Arthur e il villain Ocean Master

Dopo le reazioni entusiaste e impressionante durante la proiezioni della prima clip ufficiale di Aquaman al CinemaCon di Las Vegas, adesso il regista James Wan è tornato a parlare in una recente intervista di cosa dovrebbero aspettarsi i fan, specie in merito ai villain Ocean Master e Black Mantha.

Wan ha confermato che gli appassionati si ritroveranno davanti a una storia dall'appeal shakespearino, con Arthur Curry aka Aquaman in lotta contro il perfido fratello Orm, noto ai fan del fumetto come il nemico Ocean Master. Il regista ha infatti rivelato: "Il principale antagonista del film sarà Orm, interpretato da Patrick Wilson, ma ci sarà anche il Black Mantha di Yahya Abdul-Mateen. La linea principale è però quasi shakespeariana e racconto di un fratello appartenente a un mondo che si scontro con un fratello di un altro. Sarà una classica storia di rivalità fraterna in salsa cinecomic".



Nel filmato mostrato durante l'evento si vedeva Aquaman sfidare Orm per il trono di Atlantis, con Ocean Master disposto a tutto pur di riottenerlo, portando addirittura la guerra in superficie, fuori dalle profondità marine. Ma cosa distingue in realtà questo film dalle altre storia di supereroi? Dice Wan: "Attualmente siamo abituati a film sui supereroi dove la minaccia proviene da un'altra dimensione o dall'esterno, che ha l'obiettivo generale di distruggere la Terra. Mai però si era visto un cinecomic dove la minaccia era sotto il nostro naso, negli abissi marini, nella forma di una civiltà potentissima e antica. Questa è una prospettiva eccitante e davvero spaventosa se ci pensiamo ed è sicuramente uno dei punti che rende Aquaman unico nel suo genere".



Vi ricordiamo che Aquaman vedrà nel cast anche Dolph Lundgren, Amber Heard e Nicole Kidman, per un'uscita prevista nelle sale americane il 21 dicembre 2018.