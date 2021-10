Aquaman, James Wan rivela: 'lo spin-off doveva essere un film segreto su Black Manta'

Non è mai stato chiaro il motivo per cui all'inizio di quest'anno la Warner Bros ha cancellato lo spin-off di Aquaman noto come The Trench ma adesso si scopre che quel progetto, secondo il regista James Wan, sarebbe stato un film segreto con protagonista Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II).

Dopo il grande successo di Aquaman, che è diventato il film DC con il maggior incasso di tutti i tempi, la Warner Bros. ha avviato rapidamente un progetto spin-off intitolato The Trench. All'epoca, il film spin-off di Aquaman era sviluppato da James Wan con gli scrittori Noah Gardner e Aidan Fitzgerald. Ad aprile tuttavia il progetto è stato ufficialmente cancellato e The Trench non era più in sviluppo alla Warner Bros.



Yahya Abdul-Mateen II riprenderà il suo ruolo, come potete vedere nelle immagini di Black Manta in Aquaman 2 ma non avrà il suo film spin-off. Sul suo account Instagram e in risposta a un commento sulle foto di Black Manta che ha condiviso per la presentazione di Aquaman and The Lost Kingdom al DC FanDome 2021, Wan ha sottolineato che The Trench doveva essere un film su Black Manta. Nello specifico, è stato chiesto al regista se una possibile serie tv spin-off di Black Manta sarebbe mai arrivata su HBO Max. Dato che produzioni come The Suicide Squad e The Batman daranno vita alle proprie serie spin-off, ma Wan ha sorpreso tutti spiegando che Black Manta sarebbe stato al centro della scena nel suddetto film cancellato.



"Ti dirò un segreto, il film spin-off cancellato di The Trench sarebbe stato in realtà un film di Black Manta", ha scritto Wan, come potete vedere in calce alla notizia. Che cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un film su Black Manta? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione di Aquaman in attesa del secondo capitolo in uscita nel 2022.