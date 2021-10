Aquaman, James Wan e il polpo percussionista: la decisione dopo aver visto Mad Max

Con Aquaman James Wan decise di dare una scossa ad un DC Extended Universe spesso criticato per i suoi toni eccessivamente cupi e drammatici: il film con Jason Momoa fu in tal senso una ventata d'aria nuova (apprezzata o meno a seconda dei gusti) anche grazie ad alcuni elementi decisamente, per così dire, poco sobri.

Pensiamo, ad esempio, al polpo percussionista che vediamo durante la scena dello scontro tra Arthur e Orm: si tratta, stando alle dichiarazioni del regista, del personaggio noto come Topo e presente in molti fumetti di Aquaman dati alle stampe perlopiù tra gli anni '50 e gli anni '60.

Un personaggio che salta sicuramente all'occhio nonostante il suo risibile minutaggio e che James Wan, stando alle sue stesse dichiarazioni, trovò il coraggio di inserire solo dopo aver visto (a proposito di poca sobrietà) l'acclamatissimo Mad Max: Fury Road di George Miller: "Se quel film può avere un tizio che suona una chitarra fiammeggiante, io nel mio voglio un polpo percussionista" furono le sue parole al riguardo.

Chissà se fu proprio in questi termini che il buon James giustificò la sua scelta alla produzione! E voi, avete apprezzato l'idea di inserire Topo nel film? Fatecelo sapere nei commenti! In un recente video deepfake, intanto, abbiamo visto Johnny Depp nel ruolo di Mera in Aquaman al posto di Amber Heard.