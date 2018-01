Aquaman: James Wan augura un Buon 2018 con un'intrigante immagine del cinefumetto DC!

Il regista del cinecomic DC Aquaman , ha condiviso un'immagine dal set per augurare a tutti Buon Anno, date pure uno sguardo!

Per celebrare l'arrivo del nuovo anno ed augurare a tutti un Buon 2018, James Wan ha pensato di postare via social una foto molto intrigante dal dietro le quinte di Aquaman, il cinefumetto che ha girato e che vedrà protagonista Jason Momoa nei panni di Arthur Curry, futuro Re di Atlantide.

A causa dello slittamento di Flashpoint, l'unico film DC che vedremo nel 2018 sarà Aquaman, che arriverà verso fine anno in sala. Per augurare a tutti un Buon 2018, ecco cosa ha scritto il regista, postando la foto di cui vi parlavamo, un'immagine di qualcosa che appartiene ad Atlantide, una piccola occhiata alle profondità marine, regno del nostro eroe che... potrebbe (fan dei fumetti allertatevi), aver già perso un arto. Oppure no?

La verità è che si potrebbe pensare davvero all'arma con la quale, nei fumetti, Arthur Curry rimpiazza la sua mano mozzata ma... Non allarghiamoci troppo in speculazioni perché il regista ha subito smorzato gli entusiasmi, rispondendo, come vedete nel post successivo, a un fan che chiedeva delucidazioni in merito. Date un'occhiata ai tweet!

E, a proposito di storyline, come vorreste che fosse sviluppata la vicenda di Aquaman sullo schermo? Ditecelo nei commenti!