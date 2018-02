Aquaman, James Wan anticipa la presenza dell'iconico elmetto di Black Manta

Introdotto con un breve cameo ine poi presente tra i co-protagonisti di, l' Aquaman diavrà un suo film stand-alone in uscita alla fine di quest'anno diretto da, regista che ha anticipato oggi un'interessante particolare del film.

Sappiamo infatti già da tempo che tra i villain del cinecomic DC ci sarà anche il temibile Black Manta, nei cui panni troveremo Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down), ma finora non era chiaro quanto il costume del personaggio sarebbe stato fedele a quello dei fumetti, molto particolare soprattutto per il suo iconico elmetto. Era facile immaginare una versione cinematografica più attenuata e moderna del villain, ma a quanto pare James Wan ha deciso di fare le cose per bene e di trasporre il nemico nel migliore dei modi.



Il regista ha condiviso così una foto via Twitter dove si vede Abdul-Mateen II in sala di registrazione e pronto a inserire la testa in uno strano contenitore, probabilmente per simulare l'interno dell'elmetto di Black Manta. Scrive Wan: "In fase di voice looping. Hey Abdul, perché stai parlando in un bidone della spazzatura? Ah già, ottimo modo per simulare l'interno di un certo elmetto di grandi dimensioni".



Vi ricordiamo che Aquaman vedrà nel cast anche Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson e Dolph Lundgren, per un'uscita prevista nelle sale americane il 21 dicembre 2018.