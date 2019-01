Aquaman: guardate degli splendidi nuovi artwork per il film di James Wan

Qualche ora fa sono state pubblicate online tantissime nuove artwork dedicate ad Aquaman, nuovo capitolo del franchise del DC Extended Universe diretto dall'acclamato regista James Wan.

Come al solito, potete trovare le immagini in questione nella corposa galleria in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che è solo questione di tempo prima che Aquaman diventi il primo film del DC Extended Universe a superare il miliardo di dollari di incasso. L'ultimo film Warner/DC ad essere riuscito in tale impresa fu Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno di Christopher Nolan, che però come sappiamo non appartiene al franchise di universo condiviso. Mentre scriviamo queste righe, il cinecomic è a quota $978 milioni di dollari di incasso nel mondo, e dovrebbe facilmente superare l'ormai vicinissimo traguardo nel corso del week-end.

In Italia, il film di James Wan scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick è disponibile dall'1 gennaio. Nel cast tornano Jason Momoa ed Amber Heard, che hanno già interpretato i rispettivi ruoli in Batman v Superman - Dawn of Justice e Justice League; inoltre, il film segna il debutto nel DC Extended Universe di Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren.

Aquaman è un’avventura visivamente mozzafiato che prende luogo nel mondo sottomarino dei sette mari, con la star Jason Momoa nel ruolo del protagonista. La storia racconta le origini del mezzo-umano/mezzo-atlantideo Arthur Curry, e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente ma anche a scoprire se è degno di diventare ciò per cui è nato… un re.

Gli eventi narrati saranno ambientati dopo quelli di Justice League.

Qui sotto la sinossi ufficiali. "Arthur Curry, conosciuto in tutto il mondo come il protettore degli oceani Aquaman (Jason Momoa), esita a prendere il posto che gli spetta alla guida del regno sottomarino di Atlantide. Nonostante nella sua prima avventura corale il forzuto ibrido umano-atlantideo ha dichiarato di avere ancora “tantissime cose da fare”, il film da protagonista lo vede più maturo e meno spavaldo, intenzionato a mettere al servizio dei più deboli la propria forza sovrumana, l'abilità di governare le maree e la capacità di nuotare ad elevate velocità: la sua lealtà, tuttavia, è divisa in parti uguali tra gli abitanti del mondo di superficie, che continuano da anni ad inquinare gli oceani, e ovviamente il popolo subacqueo, quello delle sue origini, che però progetta segretamente di invadere la superficie per ottenere la propria vendetta dopo secoli trascorsi nel buio delle profondità. Il supereroe spaccone e solitario dovrà scegliere con giudizio la strategia da adottare per garantire la pacifica convivenza tra i due popoli. Accanto a lui ci saranno preziosi consiglieri come Mera (Amber Heard) e Vulko (Willem Dafoe), ma anche pericolosi nemici come il fratellastro Orm (Patrick Wilson), che però mira al trono dei sette mari."