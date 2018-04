Aquaman: i Funko! Pop Leaked svelano un potenziale spoiler

Anche se ci sono delle riprese aggiuntive in corso (che hanno lanciato un allarme generale tra i fan della DC Comics), il film dedicato al personaggio Aquaman non subirà ritardi e arriverà per Natale nei cinema statunitensi.

Tra un po' il filmaker James Wan e gli attori coinvolti inizieranno il press tour, ergo dovrebbe arrivare anche un primo trailer della pellicola. Nel frattempo trapela in rete una lista di Funko! Pop dedicati al film che potrebbe aver svelato un potenziale spoiler (trovate la lista qui sotto). Oltre ai Funko! Pop previsti per i personaggi principali, salta all'occhio quello dedicato ad un Vulko insanguinato. Il personaggio di Willem Dafoe, a quanto pare, non se la caverà benissimo nel film, ma cosa vorrà dire? Vulko morirà? Oppure verrà picchiato a sangue dal villain? Chissà, ai posteri l'ardua sentenza!

Jason Momoa riprende i panni del noto supereroe della DC Comics che ha già interpretato brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e, successivamente, in una parte molto più ampia all'interno di Justice League, uscito lo scorso novembre. Da Justice League tornerà anche Mera, interpretata dalla bella Amber Heard.

Nel cast, oltre a Momoa, Heard e Dafoe anche Patrick Wilson, Temuera Morrison, Yahya Abudl-Mateen II, Dolph Lundgren, Ludi Lin, Micheal Beach e Nicole Kidman. Durante le riprese aggiuntive è stato aggiunto anche il personaggio del Dr. Stephen Shin, interpretato da Randall Park.