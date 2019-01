Aquaman: il film supera il miliardo, James Wan ringrazia cast e troupe

Su Twitter James Wan ha dichiarato:"Alcune cose da dire...In primo luogo questo film non sarebbe quello che è senza il sorprendente successo di tutti i soggetti coinvolti, dal capo del dipartimento ad ogni singolo membro della crew, che ha richiesto la massima eccellenza nell'aiutare, progettare e creare questa esperienza cinematografica. Un enorme GRAZIE al mio fantastico cast: Amber, Patrick (il mio portafortuna), Nicole, Yahya, Willem, Temuera, Dolph, Ludi, Michael - per aver respirato la vita e la meraviglia dei nostri amati personaggi. In secondo luogo sarò sempre in debito con Jason per aver trasformato Aquaman in uno dei più fantastici supereroi cinematografici di sempre, diventando il punto di riferimento per questo personaggio per le generazioni a venire. Infine, ma molto importante - AMORE enorme e GRAZIE ai fan e al pubblico di tutto il mondo. Onorato dal modo in cui avete abbracciato Aquaman e da come è riecheggiato su scala globale". Diretto da James Wan , Aquaman è basato sull'omonimo personaggio della DC Comics e vede il personaggio di Arthur Curry tornare ad Atlantide dopo gli eventi raccontati in Justice League . Rientrato a casa dovrà fare i conti con il fratellastro Ocean Master, deciso a distruggere la Terra e a prendere possesso del regno.

