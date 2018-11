Aquaman: il film di James Wan è completo e pronto ad uscire nelle sale

Il regista James Wan ha annunciato che Aquaman è ufficialmente completato. Il film è pronto per debuttare il mese prossimo negli Stati Uniti, mentre per la release italiana dovremo attendere il 1° gennaio.

Wan ha dato l'annuncio postando una foto del team di produzione in piedi davanti all'immagine del supereroe. "Dopo due anni passati a consumare ogni minuto del mio tempo, questo piccolo film indie è finalmente completato." ha scritto il regista nella didascalia. "E' stata un'impresa mostruosa. Non posso ringraziare abbastanza i team di effetti speciali/montaggio/suono per aver lavorato instancabilmente - per giorni interi, sette giorni su sette e per moltissime settimane senza neanche un giorno di pausa - per creare questo film unico e bellissimo. Tutti hanno messo il proprio cuore e la propria anima in questa pellicola, e non vedo l'ora di mostrarla il 21 dicembre. Nel frattempo farò un pisolino molto lungo." Potete trovare il post originale in calce alla notizia.

Con Jason Momoa nei panni del protagonista, il film rivela la storia delle origini del mezzo-umano, mezzo-atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato: un re.

Il team di Wan include il direttore della fotografia candidato all’Oscar Don Burgess (The Conjuring 2, Forrest Gump), lo scenografo Bill Brzeski (Furious 7), la costumista Kym Barrett (trilogia di Matrix, The Amazing Spider-Man) e il compositore Rupert Gregson-Williams (Wonder Woman).