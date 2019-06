Aquaman, fatti da parte! Jason Momoa vuole interpretare Wolverine!

Anche se un Aquaman 2 è fissato per il 2022 e Jason Momoa tornerà a vestire i panni del celebre eroe dei fumetti della DC Comics, l'attore pensa che potrebbe dare vita anche ad un altro ben noto personaggio dei comics americani.

Infatti, l'attore si è definito pronto a vestire i celebri panni di Wolverine in un futuro reboot dei Marvel Studios qualora gli fosse chiesto. E' chiaro che stiamo parlando di cose quasi impossibili: con un franchise cosi di successo come Aquaman in casa DC, difficilmente lo vedremo coinvolto in un nuovo film dedicato agli X-Men e, soprattutto, nei panni di un personaggio di punta come l'artigliato mutante canadese.

La saga dei mutanti al cinema è giunta al termine proprio due settimane fa quando, in tutto il mondo, è uscito X-Men: Dark Phoenix, un film che - curiosamente - sembra che addirittura Deadpool 2 avesse spoilerato lo scorso anno. La pellicola scritta e diretta da Simon Kinberg è stata una sorte di culmine all'intero franchise iniziato nel lontano 2000 da Bryan Singer sotto la guida della Twentieth Century Fox. Nel corso degli anni, la Fox ha prodotto ben sette film sugli X-Men e tre pellicole stand-alone su Wolverine, senza contare i due dedicati a Deadpool.

Wolverine è stato interpretato da Hugh Jackman sin dal primo film del 2000 e la sua ultima apparizione risale al 2017, quando è arrivato nelle sale l'acclamato Logan - The Wolverine, che ha dato una 'fine' cinematografica al personaggio. Fino al prossimo reboot, naturalmente.