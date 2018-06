Aquaman: eccovi uno strepitoso poster fan-made di Arthur che emerge dalle acque e...

... la conferma che è stato James Wan a chiedere di cambiare il logo dell'eroe per renderlo meno cupo e dark rispetto al passato. Date un'occhiata alla notizia e ai post social in calce che riguardano Aquaman.

Iniziamo dal logo dell'eroe: l'utente Twitter @JAHuggins93 ha scritto qualcosa sul nuovo logo di Aquaman e ha detto: "Sembra che qualcuno abbia dato l'ordine di fare tutto "meno dark". Questo logo è l'opposto di tutti i precedenti visti nei poster DCEU." E il regista, James Wan, ha scritto che l'idea è venuta direttamente da lui, non dallo studio: "Sì, l'ho deciso io."

Per quanto riguarda invece il poster fan made in cui si vede il protagonista di questa origin story, è stato "Synistere" a crearlo perché, nonostante siano uscite diverse foto e ci si aspetti di vedere il trailer al San Diego Comic-Con, probabilmente vi sarete accorti che non è ancora uscita nessuna locandina ufficiale del film, e quindi chi ha pensato qualcuno via Reddit. E il risultato sembra davvero ottimo, che ne dite?

Aquaman vede un cast formato da Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman), Amber Heard (Mera), Nicole Kidman (Queen Atlanna), Patrick Wilson (Orm/Ocean Master), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Yahya abdul-Mateen II (Black Manta), Temuera Morrison (Thomas Curry), Randall Park (Stephen Shin), Michael Beach (Jesse Kane), Ludi Lin (Murk) e Dolph Lundgren (King Nereus).