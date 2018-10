Aquaman: ecco a voi una carrellata di immagini strepitose del cinecomic!

Aquaman è il cinecomic diretto da James Wan che vede protagonista Jason Momoa nei panni dell'eroe DC Arthur Curry. Ecco a voi tante nuove fotografie promozionali della pellicola.

In Aquaman vedremo narrata la storia del giovane Curry mentre cerca di trovare il suo posto nel mondo, cosa abbastanza difficile per lui, dal momento che appartiene per metà alla terraferma e per metà alle acque. Quando il popolo atlantideo, al quale appartiene per parte di madre (Atlanna, interpretata dal premio Oscar Nicole Kidman), decide di muovere guerra agli umani che inquinano le acque dei sette mari, il giovane Arthur dovrà tentare di scongiurare il conflitto. La prima volta che abbiamo visto il personaggio interpretato da Momoa è stato nel cinefumetto iniziato a girare da Zack Snyder e concluso da Joss Whedon, Justice League, la cui sinossi ufficiale recita:

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Aquaman arriva al cinema in Italia il 1 gennaio 2019.