Aquaman, ecco la lettera di addio della Regina Atlanna al piccolo Arthur Curry

Dopo le rivelazioni sull'addio di Arthur Curry (Jason Momoa) ad Atlantide e la nuova immagine di Vulko (Willem Dafoe), ecco che adesso il libro guida del film Aquaman di James Wan (Fast & Furious 7) intitolato Arthur's Guide to Atlantis ci regala adesso la lettera di abbandono di Atlanna al figlio.

La lettera è stata scritta dal personaggio della Regina Atlanna (Nicole Kidman) a un ancora piccolo Arthur, mentre lo lasciava sulla terraferma. Si legge nella pubblicazione via Twitter su due pagine:



"Al mio caro Arthur, spero che un giorno capirai il perché del mio bisogno di andarmene. Ci sono forze in agguato, qui, che sfuggono al nostro controllo. Quando ho raggiunto la superficie, non avevo nulla. È stato solo grazie alla gentilezza di tuo padre che sono riuscita a sopravvivere, e proprio in quella gentilezza ho trovato qualcosa di magnifico. Questo mondo. Questo mondo dove ti lascio, la superficie, è bellissimo. Dai caprifogli che germogliano sulle rocce esposte alle intemperie alla conchiglie nelle pozze di marea che adori stringere tra i tuoi ancora esili pugni. Sono maturata rispetto a ciò che ero in questo piccolo faro sulla scogliera".



Continua: "Arthur, ti ho lasciato in questo mondo per un motivo. Ti aiuterà a formarti e trasformati nella persona che dovrai essere in futuro. So che sarai forte, ma questo mondo ti donerà anche un grande cuore, un qualcosa di cui ogni eroe ha bisogno. Tuo padre di ama tantissimo, ma spesso ha dei modi divertenti di mostrarlo. Per favore, prendetevi cura l'uno dell'altro. E ricorda la mia promessa. Lotterò per te. Ritornerò per te. Con tutto l'amore che ho nel cuore, Mamma".



Aquaman vede nel cast anche Patrick Wilson e Dolph Lundgren, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 1° gennaio 2019.