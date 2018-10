Aquaman: ecco finalmente Willem Dafoe nei panni di Vulko!

Finalmente possiamo dare un'occhiata al personaggio che Willem Dafoe interpreterà nell'attesissimo Aquaman, ovvero l'atlantideo Vulko, mentore del protagonista Arthur Curry.

Il personaggio era stato avvistato di sfuggita nel primo trailer del film di James Wan, ma neppure il secondo, epico trailer dalla durata di ben cinque minuti era riuscito a mostrarcelo con la dovuta accuratezza.

Nella foto che trovate in calce all'articolo, invece, finalmente possiamo ammirare il Vulko di Willem Dafoe in tutto il suo aggressivo splendore: l'immagine lo mostra ovviamente sott'acqua, a cavallo di un letale squalo corazzato.

Da Warner Bros. Pictures e dal regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo-umano, mezzo-atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Il film vede la partecipazione di Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Platoon, L'Ultima Tentazione di Cristo) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) come la mamma di Arthrur, Atlanna; infine Ludi Lin (Power Rangers) sarà Captain Murk, comandante di Atlantide.

Aquaman arriverà in Italia dall'1 gennaio 2019.