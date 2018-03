Aquaman: Dolph Lundgren conferma via social le riprese aggiuntive del cinecomic DC

Dolph Lundgren, che interpreterà il ruolo di Re Nereus nel prossimo, ha confermato che si stanno per svolgere le riprese aggiuntive della pellicola.

Aquaman, che è diretto da James Wan e interpretato da Jason Momoa, sta - almeno apparentemente - per iniziare un periodo di produzione extra, che richiederà a Lundgren di tornare ad interpretare uno degli antagonisti del famoso Atlantideo. L'utente Reddit the_white-portugese ha pubblicato questa immagine della famosa star dei film d'azione, che sfoggia la sua eccitazione per il suo ruolo di personaggio dei fumetti DC, Re Nereus prima di tornare alle riprese aggiuntive del cinecomic DCEU.

Non è un segreto che Dolph Lundgren sia una grande star action, ma il suo apparire in un film con Jason Mamoa, per l'attore, deve essere un bel ritorno agli antichi fasti, perché non ha lavorato tantissimo negli ultimi anni. L'ultimo progetto che l'ha impegnato, è stato, recentemente, il franchise The Expendables di Sylvester Stallone, ma precedentemente non aveva lavorato poi così tanto.

Il personaggio di Dolph nel film è Re Nereus, e lui, che ha un solido background di azione e molta esperienza nell'interpretare il ruolo del cattivo di turno, è di sicuro la scelta azzeccata per il ruolo.

Aquaman ha fatto il suo debutto in Justice League, ma, secondo Zack Snyder, lui è in giro addirittura da Man of Steel, presumibilmente perché deve essere stato lui a portare Superman a riva, dopo l'esplosione della piattaforma petrolifera. Mentre Justice League non è stato accolto - universalmente - in modo postitivo, l'Aquaman di Jason Momoa ha rubato il cuore dei fan, oltre che la scena nel film.

Siete curiosi di vedere il solo movie dedicato ad Arthur Curry? Aquaman è diretto da James Wan ed uscirà il 21 dicembre 2018.