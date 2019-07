Aquaman distrasse Tarantino e Brad Pitt dalle riprese di C'Era Una Volta a Hollywood

Nel corso di una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live!, il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino ha raccontato un simpatico aneddoto che lega la produzione di C'Era Una Volta a Hollywood al cine-comic DC Aquaman

In sostanza, durante le riprese del film, lui e Brad Pitt si fecero distrarre da un incontro con il supereroe.

Nelle parole di Tarantino:

"C'è stato questo momento un po' folle nel bel mezzo delle riprese del film: stavamo girando una scena in cui Brad guidava lungo Hollywood Boulevard. E le riprese vanno avanti per tutta la notte, con parecchi passanti dietro le barricate che delimitavano il set che si erano fermati per dare un'occhiata. Totalmente fantastico. Bene, uno degli astanti era Aquaman. Se ne stava stava di fronte al Chinese Theatre. Non l'Aquaman che ricordo io, ma la nuova versione con Jason Momoa. Con questi capelli lunghi e i tatuaggi. Se ne stava lì con un tritone. Era lì, boom, è Aquaman! Abbiamo continuato a girare: 'Aquaman ci sta guardando, fate come se niente fosse!' Stavo cercando di non guardarlo, ma non potevi non guardarlo. Così ho continuato a guardare furtivamente Aquaman per tutta la notte."

Potete vedere il video integrale in calce all'articolo.

Girare una parte di C'Era Una Volta a Hollywood ha comportato la chiusura di Hollywood Boulevard per alcuni giorni, ma poiché si tratta di un luogo pubblico naturalmente parecchie persone si sono fermate a guardare le riprese del film. Tra questi, evidentemente, anche qualcuno travestito da Aquaman!

