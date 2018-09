Aquaman: i crediti ufficiali confermano ufficialmente il PG-13

Warner Bros. ha confermato una valutazione PG-13 per Aquaman, film che vedrà il debutto solitario in un film del personaggio interpretato da Jason Momoa. Arthur Curry/Aquaman è già comparso in Batman v Superman: Dawn of Justice e successivamente in Justice League. La campagna promozionale del film è iniziata qualche settimana fa al Comic-Con.

Nel corso dell'evento di San Diego è stato diffuso il primo trailer della pellicola diretta da James Wan, con un considerevole ritardo rispetto ai programmi iniziali.

Il sito web ufficiale del film ha rivelato l'elenco dei crediti di Aquaman, confermando una valutazione PG-13.

Si tratta della classificazione più comune per i film di supereroi, compresi tutti e cinque i film del DCEU realizzati fino ad oggi.

Le ragioni dietro alle valutazioni possono invece essere differenti: in questo caso Aquaman è stato classificato in questo modo per le 'sequenze di violenza e azione fantascientifiche e per un certo linguaggio'.

Guardando le immagini del primo trailer si può intuire il motivo per cui è stata scelta una valutazione PG-13 per il film, a causa delle numerose scene d'azione e di battaglia.

A quanto pare al momento mancano solo alcuni passaggi in post-produzione prima di considerare il film pronto per la sala.

Aquaman, sesta pellicola del DCEU, è diretto da James Wan e interpretato da Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren.

Le vicende del film sono successive a quelle narrate in Justice League. Aquaman verrà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. dal 1° gennaio 2019.