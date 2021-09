Aquaman, il cosplay di Arthur Curry è perfetto! Ecco la foto

In attesa di poter vedere nelle sale il sequel Aquaman 2, i fan si godono alcune chicche del web, come un incredibile cosplay del personaggio interpretato da Jason Momoa. Il fan ha pubblicato la sua foto su Instagram, nella quale è ritratto con un look perfettamente aderente alla versione del film, con tanto di armatura e tatuaggi.

Il compito non era affatto semplice, visto che il personaggio di Momoa è composto da innumerevoli dettagli ma quella mostrata dal fan è una delle migliori riproduzioni di costumi di Aquaman che gli appassionati potranno mai vedere.



L'armatura di Aquaman è ricreata così perfettamente che sembra che il cosplayer stia indossando il costume originale. In realtà si tratta di un lavoro certosino, sia del modello che indossa il costume sia di chi ha realizzato la fotografia, riuscendo a catturare lo spirito dell'eroe acquatico.

Jason Momoa è entrato benissimo nella parte di Aquaman, che ha ripreso di recente per girare le sequenze dell'atteso sequel, Aquaman 2.

Nel cast, insieme a Momoa, troviamo Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II e Temuera Morrison.

Si è tanto discusso della presenza di Amber Heard nel sequel dopo i processi nei quali è coinvolta con l'ex marito Johnny Depp.

Addirittura sul web è comparso un deepfake con Johnny Depp nel ruolo di Mera al posto di Amber Heard.



Su Everyeye trovate la recensione di Aquaman di James Wan.