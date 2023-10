Aquaman, un nuovo concept svela il cameo cancellato di Batman di Ben Affleck

Aquaman nel 2018 venne accolto piuttosto bene, se si considera del flop di Justice League, che aveva affossato ulteriormente l'umore dalle parti della DC. Ma nel film con protagonista Jason Momoa, capace di incassare oltre 1,1 miliardi di dollari al box-office, avrebbe dovuto far capolino un altro personaggio del franchise.

Un grande risultato che fu accolto con grande stupore anche dal protagonista; Jason Momoa fu sconcertato dal successo di Aquaman e lo dichiarò pubblicamente. Nel sequel non dovrebbe comparire Batman, come inizialmente previsto, così come accadde nel primo film. Grazie al concept artist Ed Natividad, sono pubblicamente disponibili alcuni concept art film Aquaman che svelano l'iniziale presenza del Batman di Ben Affleck nel lungometraggio di cinque anni fa.



Ocean Master (Patrick Wilson) attaccò il mondo in superficie, e i membri della Justice League - Batman compreso - si sarebbero riuniti per respingere l'attacco. Tuttavia, Warner Bros. ha fatto uno sforzo per rendere Aquaman un personaggio più autonomo, soprattutto dopo il flop Justice League, e proprio per questo motivo i cameo non sono stati inclusi nel film.



"Nelle prime versioni della sceneggiatura di Aquaman del 2018 Ocean Master ordina ai tre Regni di unirsi a lui nell'invasione del mondo in superficie, incontrando la resistenza della Justice League" dichiara Ed Natividad.



Scoprite i contenuti extra di Aquaman in home video in attesa del sequel in uscita al cinema entro fine anno.