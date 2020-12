Aquaman, il commovente regalo di Jason Momoa a un piccolo fan malato di cancro

In attesa del sequel di Aquaman, in cui molti vorrebbero vedere Emilia Clarke al posto di Amber Heard, il protagonista Jason Momoa fa quello che può per tenere alto il morale di un fan in difficoltà. Qualche settimana fa l'attore aveva sorpreso con una video chiamata il piccolo Danny Sheehan, affetto da una rara forma di tumore al cervello.

In un video divenuto virale Danny giocava con dei giocattoli ispirati proprio ad Aquaman, e Jason Momoa gli aveva promesso che un giorno sarebbero andati a nuotare insieme.

In attesa di quel momento Momoa, grazie a Warner Bros., ha fatto arrivare al bambino altri doni: nella foto pubblicata su Instagram, che si può vedere anche in calce alla notizia, si riconoscono per esempio dei Funko Pop, e soprattutto il tridente di Aquaman, a grandezza naturale.

"Volevo condividere una foto di questo fantastico ragazzo, Danny Sheehan, che sua madre Natalie mi ha inviato oggi" scrive Momoa nella didascalia. "Volevo ringraziare Andy Smith di Sideshow Collectibles per aver raccolto alcune action figure e altri giocattoli per Danny e Warner Bros per aver inviato un tridente di Aquaman. Mahalo a tutte le persone coinvolte e Aloha alla famiglia Sheehan."

Nonostante la petizione che ha superato il milione di mezzo di firme, intanto, Amber Heard conferma che sarà regolarmente nel cast di Aquaman 2.