Aquaman: un collegamento a Superman nell'ultima foto dal set

Si stanno attualmente svolgendo le riprese aggiuntive di Aquaman, il prossimo film appartenente al DC Extended Universe che arriverà nelle sale a dicembre.

Proprio il regista della pellicola James Wan aveva annunciato il tutto via Twitter con una foto che informava anche l’ingresso nel cast di Randall Park nel ruolo del Dr. Stephen Shin. Ebbene, un utente ha zoomato proprio la foto in questione che sembra contenga un easter egg con un riferimento preciso a Superman. In un foglio di carta che appare sullo sfondo, infatti, si può leggere ben in evidenza l’appunto: “existence of Superman”.

Sappiamo già che il cinecomic con Jason Momoa sarà ambientato dopo gli eventi di Justice League e che quindi l’esistenza di Superman non è messa in discussione, ma l’appunto sembra suggerire che le scene con in campo il Dr. Shin di Randall Park potrebbero essere dei flashback oppure potrebbe essere solamente un semplice appunto di studio sulla presenza dei metaumani sulla Terra.

Insieme a Jason Momoa nella parte principale e ad Amber Heard, – che di recente ha postato una nuova immagine che la vede indossare il costume di Mera – nel cast vedremo anche Willem Dafoe (Spider-Man), Patrick Wilson (Watchmen), Yahya Abdul-Mateen II (The Greatest Showman), Temuera Morrison (Lanterna Verde), Michael Beach (Patriots Day), Dolph Lundgren (Creed II), Ludi Lin (Power Rangers), e la vincitrice dell'Oscar Nicole Kidman (Big Little Lies).

L'adattamento cinematografico del fumetto della DC ad opera di James Wan sarà distribuito in USA a partire dal prossimo 14 dicembre.