Chris Hemsworth diventa Aquaman in una fan art: è meglio di Jason Momoa?

Sia Thor che Aquaman sono due franchise di successo e hanno più di una somiglianza: non solo il protagonista di entrambe le storie è un supereroe possente e accattivante, ma entrambe non avrebbero mai visto la luce 15 anni fa, visto il poco fascino del materiale d'origine di allora.

Al debutto nei cinema, i film sono stati accolti positivamente dal pubblico: Thor ha infatti incassato quasi 450 milioni di dollari al box office mondiale; Aquaman ha dilagato con oltre 1 miliardo di dollari di incasso al botteghino. Tuttavia, la pellicola interpretata da Jason Momoa è stata criticata dai fan dei fumetti per via dell'attore, che, a quanto pare, non sarebbe il più adatto a vestire i panni del supereroe acquatico.

Su carta, infatti, Aquaman ha i capelli biondi e una carnagione più chiara, due caratteristiche che rendono Momoa un tantino incongruente con l'aspetto del personaggio originale. Oltretutto Zack Snyder aveva offerto a Donnie Yen un ruolo per Aquaman, di male in peggio. Così i fan hanno immaginato come potrebbe essere un più autentico Aquaman sul grande schermo: l'artista jscomicart ha sostituito Jason Momoa con Chris Hemsworth, protagonista di Thor, in una fan-art. È possibile dare un'occhiata all'immagine in calce alla notizia.

Insomma, oggi è difficile immaginare Hemsworth in un ruolo diverso dal membro degli Avengers, ma effettivamente sarebbe un perfetto sostituto per il personaggio di Jason Momoa. Nel caso in cui ve la foste persa, ecco la nostra recensione dell'Ultra HD Blu-Ray di Aquaman.