Aquaman: il cast racconta com'è stato girare le scene 'sott'acqua'

Girare Aquaman ha rappresentato un'impresa non da poco per il regista James Wan, come dichiarato da lui stesso lo scorso anno, ma anche per le star del film Jason Momoa e Amber Heard non è stata certo una passeggiata.

Come facilmente immaginabile la sfida più stimolante è arrivata dalle scene ambientate sott'acqua, anche se in realtà l'Atlantide del film non è stata costruita sotto il mare. Le sequenze in questione, infatti, sono state girate in aria con gli attori appesi a dei cavi.

"E' strano, veramente strano!" ha detto la Heard durante una visita al set del film. "Voglio dire, a volte pensi alla tua vita e realizzi che sei una donna adulta attaccata a dei cavi e trascinata avanti e indietro da un gruppo di uomini in calzamaglia blu. E devi solo accettarlo e farti una risata."

Quando gli è stato chiesto se fosse come nuotare realmente nel mare, l'attrice ha risposto con un categorico "No, per niente", ammettendo che questo genere di riprese richiedono una buona dose di fiducia nella crew.

"Fa paura, ma devi pensare alla realtà anche nell'assurdità" ha detto l'attrice. "Questo è il bello di lavorare con reali professionisti come Jason, Patrick [Wilson] e Willem [Dafoe].

Momoa, interprete del protagonista Arthur Curry aka Aquaman, ha poi aggiunto: "Adoro il fatto che non abbiamo girato realmente sott'acqua, mentre al Comic-con abbiamo mostrato che il film sarà come una Star Wars sotto l'oceano. E' troppo forte! Sono un grandissimo fan di Star Wars e non sarò mai neanche lontanamente bravo come Indiana Jones, ma di sicuro possiamo provarci. Voglio dire, non lo batterò mai, ma se ci puntiamo a quello, bene, io farò del mio meglio. E' qualcosa a cui aspirare."

Aquaman arriverà nei cinema italiani il 1° gennaio 2019.