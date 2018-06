Aquaman: le biografie dei personaggi in una nuova immagine

Ancora grazie all’ultimo numero di Entertainment Weekly riusciamo ad avere qualche dettaglio in più sul prossimo film del DC Extended Universe, ovvero Aquaman.

Su una pagina del numero del magazine americano, che dedica un approfondimento esclusivo e piuttosto corposo al film di James Wan, riusciamo a leggere le biografie dei personaggi di King Orm, Mera, Black Manta, Queen Atlanna e Vulko, rispettivamente interpretati da Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman e Willem Dafoe. Nel cast ci saranno anche Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Micheal Beach, Ludi Lin, Randall Park e, ovviamente Jason Momoa nella parte principale.

Nelle descrizioni dei personaggi si legge quanto segue:

King Orm: Re di Atlantide e fratellastro di Arthur Curry, un combattente dotato che cerca di riunire i sette regni in una guerra contro il mondo in superfice.

Mera: Una disciplinata principessa guerriera Xebel che ha il potere della idrocinesi, ovvero la facoltà di controllare le acque. Atlanna è la sua mentore ed è stata cresciuta per diventare un giorno regina.

David Kane/Black Manta: un misterioso umano, pirata mercenario con un talento nel creare innovazioni tecnologiche mortali.

Queen Atlanna: La nobile madre atlantidea di Arthur Curry e King Orm, un tempo sposata con il padre di Orm, Orvax, e che una volta si innamorò di un terrestre.

Vulko: Capo dei consiglieri del trono di Atlantide, in segreto è stato mentore di Arthur Curry.

Il film diretto da James Wan arriverà nei cinema a dicembre mentre in Italia sarà nelle sale solo a partire da gennaio 2019. Jason Momoa riprenderà i panni di Arthur Curry/Aquaman nel film, dopo averlo interpretato brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice e successivamente in Justice League.

Lo stesso regista ha confermato ufficialmente che il primo trailer della pellicola sarà proiettato al San Diego Comic-Con previsto per il prossimo luglio.