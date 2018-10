Aquaman: l'azione del film sarà 'unica' e incentrata sui personaggi

Recentemente abbiamo avuto un assaggio dell'azione che vedremo in Aquaman grazie all'extended trailer rilasciato la settimana scorsa, nel quale veniva mostrata una lunga e spettacolare sequenza di inseguimento. Peter Safran, uno dei produttori del film, ha spiegato perché Aquaman mostrerà un'azione mai vista prima.

"Penso che ormai l'azione senza personaggi non riesca più ad avere successo" ha detto Safran a Comicbook.com durante una visita al set del film. "Lo standard si è alzato, e se presenti un tono d'azione senza dare spazio ai personaggi non riesci ad attirare il pubblico. La buona notizia per le nostre sequenze di questo tipo è che sono ambientate in acqua, con delle dinamiche e una fisica che finora nessuno ha mai visto."

Il produttore è andato avanti spiegando quanto sia importante concentrarsi sui personaggi per fare in modo che gli spettatori siano coinvolti: "Il marchio di fabbrica di James [Wan] è fare in modo che tu possa empatizzare con i personaggi prima di vederli in azione. Le nostre sequenze sono piuttosto uniche, perché James ha sempre cercato di creare cose inedite e al servizio dei personaggi, senza dimenticare lo stile."



Parlando delle scene girate nel nostro paese ha poi aggiunto: "La sequenza che abbiamo girato in Italia è qualcosa di incredibile. Il lavoro di James e degli stunt è stato fantastico e la scena contiene cose differenti prese da Manta, Mera e Arthur, tutti che utilizzano le loro rispettive forze. Anche se non è sott'acqua, è qualcosa di unico."

Diretto da James Wan con Jason Momoa nei panni di Arthur Curry, Aquaman arriverà nei cinema italiani il 1° gennaio 2019.