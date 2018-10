Aquaman: Arthur e Mera in una nuova promo art del film

È stata condivisa in rete una nuova immagine promozionale di Aquaman, che ritrae Arthur Curry e Mera interpretati rispettivamente da Jason Momoa e Amber Heard.

Nella pellicola che James Wan ha diretto per il DC Extended Universe vedremo Aquaman cercare di comprendere la sua natura, metà umana e metà marina. Ad interpretare il ruolo dell'atlantideo/terrestre Arthur Curry è Jason Momoa. Con lui ci sarà Mera, il cui ruolo è affidato alla bellissima Amber Heard. Riuscirà l'eroe dei due mondi a scongiurare una guerra tra terra e mare ristabilendo ordine e pace?

Trovate l’immagine in calce alla news.

Nel cast del film troviamo anche l’attore nominato all’Oscar Willem Dafoe (“Plotone”, “Spider-Man 2”) nei panni di Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (“The Conjuring”, “Watchmen”) come Orm / Ocean Master, l’attuale Re di Atlantis; Dolph Lundgren (“I Mercenari”) come Nereus, re della tribù Atlantidea Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (“Baywatch”, “Netflix’s The Get Down”) come il vendicativo Black Manta; e la vincitrice del Premio Oscar Nicole Kidman (“The Hours” “Lion”) che interpreta la madre di Arthur, Atlanna; così come Ludi Lin (“Power Rangers”) come Captain Murk e Temuera Morrison (“Star Wars: Episode II – Attack of the Clones,” “Green Lantern”) nei panni del padre di Arthur, Tom Curry.

Wan dirige da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (“The Conjuring 2”) e Will Beall (“Gangstar Squad”, “Training Day”); storia di Geoff Johns & James Wan e Will Beal, basata sul personaggi DC, Aquaman, creato da Paul Norris e Mort Weisnger. Il film è prodotto da Peter Safran e Rob Cowan, con Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns e Walter Hamada come produttori esecutivi. La data d’uscita è fissata per il 1° gennaio nelle sale italiane.

Sinossi: Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura ricca d’azione che si estende nel vasto e visivamente mozzafiato mondo sottomarino dei sette mari. ‘Aquaman’, vede Jason Momoa nel ruolo di protagonista. Il film racconterà la storia di origini del metà umano e metà atlantideo Arthur Curry, accompagnandolo in un viaggio che non solo lo costringerà ad affrontare la sua vera natura, ma lo porterà a scoprire se sarà degno di diventare ciò per cui è nato…un re.