Aquaman: Arthur Curry con il costume originale nelle nuove immagini promozionali

Sono trapelate online delle nuove immagini promozionali che ritraggono i protagonisti di Aquaman, il prossimo cinecomic del DC Extended Universe diretto da James Wan.

Avevamo già visto alcune immagini di Arthur Curry con indosso il suo costume originale, che ricalca quello iconico dei fumetti DC, ma questo è decisamente lo sguardo migliore finora. Nelle altre due immagini sono ritratti Mera e il villain della pellicola, Black Manta.

Diretto da James Wan, Aquaman vede un cast formato da Jason Momoa nei panni di Arthur Curry, Amber Heard nei panni di Mera, Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta, Patrick Wilson nei panni di Orm Marius/Ocean Master, Dolph Lundgren nei panni di Nereus, Temuera Morrison nei panni di Thomas Curry, Nicole Kidman nei panni della regina Atlanna, e Willem Dafoe nei panni di Nuidis Vulko.

La data d’uscita nelle sale americane è fissata per il 21 dicembre 2018, mentre in quelle italiane arriverà il 1° gennaio 2019. Nei prossimi giorni è atteso in rete un nuovo trailer ufficiale.

Sinossi: Arthur Curry noto anche come il Protettore degli oceani Aquaman (Jason Momoa), esita a prendere il posto che gli spetta alla guida del regno sottomarino di Atlantide. Se nella sua prima avventura corale il giovane ibrido umano-atlantideo ha dichiarato di avere ancora “un casino di cose da fare”, il film da protagonista lo vede più maturo e meno spavaldo, intenzionato a mettere la forza sovrumana di cui è dotato, l'abilità di governare le maree e la capacità di nuotare a elevatissime velocità, al servizio dei più deboli. La sua lealtà tuttavia, è divisa tra gli abitanti della terra, che continuano a inquinare il pianeta, e il popolo subacqueo che progetta segretamente di invadere la superficie. Il supereroe spaccone e solitario dovrà scegliere con giudizio la strategia da adottare per garantire la pacifica convivenza tra le due parti. Accanto a lui ci saranno preziosi consiglieri come Mera (Amber Heard) e pericolosi nemici come il fratellastro Orm (Patrick Wilson) che mira al trono.