Aquaman and the Lost Kingdom, Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta: ecco l'immagine

Sono in corso a Londra le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom, secondo capitolo DC dedicato al personaggio interpretato da Jason Momoa. In attesa di scoprire qualcosa in più sul sequel online è stata pubblicata una nuova immagine di Black Manta, interpretato nel film da Yahya Abdul-Mateen II, con un look completamente nuovo.

Se nell'ultima apparizione l'aspetto del personaggio era perlopiù militaresco, questa volta si presenta con un look molto più fedele al fumetto, incluso un ornamento argentato intorno al collo.

Lo sceneggiatore di Lost Kingdom, David Johnson McGoldrick, ha condiviso l'immagine su Twitter, scatenando le opinioni dei fan. Grandi ritorni in Aquaman 2, con buona parte del cast del primo film che sarà protagonista anche di questo capitolo.



"Sono ridicolmente entusiasta di condividere ciò su cui abbiamo. Solo 14 mesi di attesa" ha scritto McGoldrick.

Yahya Abdul-Mateen II ha parlato così di Black Manta:"[..] Spero che si possa vedere il suo ingegno e più parti da commedia di Black Manta e vedere più cose che lo rendono il Black Manta che i fan e le persone in questo universo hanno imparato ad amare nel corso degli anni".

Il cast di Aquaman and the Lost Kingdom comprende Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abudl-Mateen II e Temuera Morrison.



