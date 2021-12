Aquaman and the Lost Kingdom, la trama ufficiale svela un colpo di scena sui villain?

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono terminate, e in attesa di un primo trailer in questi minuti è arrivata online una prima sinossi ufficiale per il cinecomic DC con protagonista Jason Momoa.

Nello specifico, la prima descrizione di Aquaman 2 anticipa un team-up tra il supereroe protagonista e Black Manta o Ocean Master, i cattivi interpretati da Yahya Abdul Mateen II e Patrick Wilson. La sinossi di Aquaman and the Lost Kingdom fornita dalla Warner Bros., recita quanto segue: "Quando un antico potere viene scatenato, Aquaman deve stringere una difficile alleanza con un improbabile alleato per proteggere Atlantide e il mondo intero da devastazione irreversibile."

Anche se la descrizione del film arrivata online non chiarisce con quale personaggio Aquaman dovrà collaborare nel corso del sequel, il fatto che sia Patrick Wilson che Yahya Abdul-Mateen II torneranno nei rispettivi ruoli per il nuovo cinecomic di James Wan li rende due opzioni ugualmente possibili. L'originale Aquaman, uscito nel 2018 e diventato un enorme successo al botteghino in grado di guadagnare oltre $1,1 miliardi di dollari, vedeva i due attori come nemici di Arthur Curry, ma entrambi i personaggi nel finale trovavano una porta aperta per tornare nel sequel: secondo voi quale villain si trasformerà in alleato in Aquaman and the Lost Kingdom? Diteci la vostra nei commenti.

