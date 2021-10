Aquaman and the Lost Kingdom, torna Dolph Lundgren: la splendida foto dal set!

Mentre si parla del possibile esordio di Aqualad, una foto postata sul social network Instagram ha svelato l'atteso ritorno di Dolph Lundgren in Aquaman and the Lost Kingdom.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'attore ha condiviso con i suoi quasi 2,5 milioni di follower un'immagine inedita che lo ritrae con la tipica chioma rossastra di Re Nereus, ovvero il padre di Mera (Amber Heard), un personaggio che la star aveva già interpretato nel primo capitolo della saga. Finora la sua presenza nell'atteso sequel non era stata confermata, ma Dolph Lundgren ha dissipato ogni dubbio scrivendo anche nella didascalia di accompagnamento al post: "Sono nella mia roulotte sul set di Aquaman 2. Abbiamo un'ottima sceneggiatura, un grande regista, un cast eccezionale e una troupe fantastica. Mi sto davvero divertendo!"

Dunque Re Nereus si sta preparando ufficialmente al ritorno sul grande schermo e i suoi capelli perfetti torneranno insieme a lui. Ricordiamo che Aquaman and the Lost Kingdom, l'attesissimo sequel del grande successo DC Aquaman, è attualmente in produzione ancora sotto la guida del regista James Wan. Il cast principale include i ritorni di Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Amber Heard e Patrick Stewart. Il film è uno dei tanti titoli DC che presenzieranno al DC FanDome 2021 previsto per domani 16 ottobre.

Se state cercando altre immagini dalla produzione del film, guardate Patrick Wilson nel nuovo look di Orm: praticamente irriconoscibile rispetto al capitolo originale.