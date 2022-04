Aquaman and the Lost Kingdom, il sequel DC introdurrà Aquababy?

Dopo aver dato un primo sguardo a Aquaman and The Lost Kingdom al CinemaCon, veniamo ora a sapere che il sequel del cinecomic DC diretto da James Wan dovrebbe introdurre il personaggio di Aquababy.

Manca ancora un annetto al debutto di Aquaman and the Lost Kingdom sul grande schermo, e James Wan e il cast sono attualmente nel pieno della lavorazione del film (tanto che al CinemaCon hanno avuto ben poco di completo da mostrare), ma a quanto pare sarà una pellicola ricca di personaggi e location interessanti.

In particolare, come riporta il sito The Direct, sembrerebbe che un personaggio farà il suo debutto in questo capitolo della saga cinematografica: Aquababy.

Il figlio di Mera e Arthur, Arthur Curry Jr. dovrebbe infatti essere introdotto in quest'occasione, e stando alle indiscrezioni avrebbe anche un ruolo piuttosto importante per la trama.

Il villain principale, ricordiamo, sarà il Black Manta di Yahya Abdul-Mateen II, che porterà l'eroe interpretato da Jason Momoa a far squadra con un improbabile alleato: il fratello di Arthur, Orm, a cui presta il volto Patrick Wilson.

Molto di più sulla trama, al momento, non sappiamo, ma vedremo come il figlio del Re di Atlantide si inserirà nella storia.

Aquaman and the Lost Kingdom arriverà nelle sale a marzo 2023.