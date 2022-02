Aquaman and the Lost Kingdom, Patrick Wilson: 'Assisterete a cose mai viste prima'

L'attore di Aquaman and the Lost Kingdom Patrick Wilson promette grandi cose per il secondo capitolo della saga targata DC, e anticipa tante novità soprattutto in fatto di tecnologie utilizzate per gli effetti speciali.

C'è ancora tanto da dire e dare secondo Patrick Wilson in questo nuovo cinecomic diretto da James Wan, sequel del film del 2018 con protagonista Jason Momoa.

In Aquaman and the Lost Kingdom, rivela Wilson, "Abbiamo delle dinamiche e delle relazioni tra i personaggi davvero grandiose, delle sequenze d'azione fantastiche, e sia qui che nel film di Flash sono state utilizzate delle tecnologie davvero assurde e inedite. Tutti questi VFX che vedrete sono cose nuovissime".

Il segreto, continua Wilson è spingersi sempre oltre i limiti: "Prendi quelle cose che credi siano state gradite dalle persone, anche se la reazione è stata 'Oh mio Dio non ci credo che hanno fatto una cosa del genere' e vai oltre. Sì, lo abbiamo fatto. Adesso vedrete molto di più".

"E credo che abbiamo trovato la nostra nicchia ormai, che la DC abbia trovato il modo di incastrare ogni film persino nel Multiverso, un termine che ormai è fin troppo utilizzato" conclude "E chiaramente il film è andato oltre il piacere solo a una demografica composta unicamente da fanboy, visti gli incassi. E ciò ci permette una libertà che ci fa dire 'Sapete che c'è? Divertiamoci. Facciamo sì che continui a essere divertente e possa divertire'".

Aquaman and the Lost Kingdom arriverà a dicembre 2022 al cinema.