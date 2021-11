Aquaman and the Lost Kingdom, Dolph Lundgren: 'Sarà anche meglio del primo film'

Mentre proseguono i lavori per Aquaman and the Lost Kingdom e gli attori condividono foto dal set (l'ultima era una foto di Amber Heard dietro le quinte), Dolph Lundgren ci fa sapere che il sequel sarà davvero un gran film, anche migliore del precedente.

Quando c'è di mezzo una produzione di un qualsiasi tipo, difficilmente vedrete uno dei suoi protagonisti parlarne male. Ma l'entusiasmo di Dolph Lundgren alla menzione di Aquaman and the Lost Kingdom è davvero palpabile, e anche piuttosto contagioso.

L'attore interprete di Re Nereus, il sovrano di Xebel e padre della Mera di Amber Heard, non si è risparmiato in elogi e complimenti per il nuovo film DC in un'intervista con l'Hollywood Reporter: "L'intero film è davvero eccellente. Tutti, da James a Jason e Amber e i produttori [sono stati grandiosi]" ha infatti affermato.

"Questo secondo me è un film migliore [del primo]. La sceneggiatura è più solida e più elettrizzante. La tecnologia si è evoluta tanto in quattro anni, quindi sono stato davvero contento di averne fatto parte" ha poi aggiunto, ribadendo che "James Wan vi stupirà di nuovo tutti con questo incredibile mondo da lui creato. È stato coinvolto in ogni piccolo dettaglio del film, persino le più piccole parti della più piccola arma, e credo che sarà davvero fantastico".

Aquaman and the Lost Kingdom arriverà il prossimo anno sugli schermi. Per maggiori approfondimenti potete dare un'occhiata alle prime immagini di Aquaman 2 condivise durante il DC FanDome.