Aquaman and The Lost Kingdom, ci sarà anche Aqualad? Gli ultimi rumor e speculazioni

Si avvicina sempre di più il DC FanDome, l'evento virtuale per gli appassionati di storie e personaggi dell'universo DC, e una scelta promozionale potrebbe aver anticipato la presenza di Aqualad nel sequel di Aquaman con Jason Momoa.

Mentre proprio ieri un nuovo trailer del DC FanDome ci anticipava grandi nomi e titoli che faranno parte dell'evento, è uno dei post promozionali condiviso sui social ad aver generato grande curiosità tra gli utenti di Twitter.

Come sempre più spesso in questi casi, per alimentare le discussioni e il passaparola sui prodotti in uscita, si è soliti abbinare delle emoji agli hashtag d'interesse, come per i nuovi film DC e Warner Bros.

Nel tweet inerente alle emoji del DC FanDome, in molti hanno notato che è citato anche Aqualad...

"L'emoji di #Aqualad è stata attivata. Avremo Aqualad in Aquaman 2? Aqualad è il nome di più personaggi DC con origini diverse. Una nuova generazione di supereroi con dei poteri simili a quelli di Aquaman. #AquamanIlFilm #Aquaman".

... e non solo! Pare che la sua emoji sia la stessa utilizzata per Aquaman and the Lost Kingdom, l'atteso sequel del film con Jason Momoa diretto da James Wan.

"L'emoji di #Aqualad è la stessa di #Aquaman 2. Può questo significare che sarà in Aquaman 2? Incrociamo le dita per Jackson Hyde. Se sarà lui, dovranno cambiarne le origini!".

I sospetti dei fan non sono ancora stati confermati, ma se così dovesse essere, è già partita la discussione su quale versione di Aqualad dovrebbe essere introdotta (e chi potrebbe interpretarlo).

"Se #Aqualad sarà in Aquaman2, spero davvero che usino prima Garth".

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per ora Aquaman 2 ci ha già promesso grandi ritorni e alcuni nuovi ingressi... Aqualad sarà davvero tra questi?