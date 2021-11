Aquaman and the Lost Kingdom, Amber Heard condivide una nuova foto dal set

Mentre Jason Momoa si riprende dal COVID, le riprese sul set di Aquaman and the Lost Kingdom proseguono, e l'interprete di Mera Amber Heard ci mostra una nuova foto dal dietro le quinte.

Continuano i lavori per Aquaman and the Lost Kingdom, uno dei film più attesi del prossimo anno, e anche se sappiamo ancora molto poco di quel che vedremo sullo schermo, una certezza è rappresentata dai protagonisti della storia, come Arthur Curry a.k.a. Aquaman e Mera, la principessa di Xebel.

Qualche giorno fa Amber Heard ci aveva già mostrato la chioma rosso fuoco di Mera che la vedremo sfoggiare nel sequel del fortunato cinecomic DC diretto da James Wan, ma eccola di nuovo in un altro scatto dal set in cui ancora una volta a spiccare sono proprio i capelli della ragazza.

"Timida davanti all'obiettivo" si legge nella caption del tweet che trovate anche in calce alla notizia.

L'attrice tornerà a interpretare il personaggio già è portato sullo schermo in Justice League e in Aquaman nonostante le numerose richieste e petizioni dai parte dei fan che avrebbero invece voluto un recasting del personaggio dopo le vicissitudini legali che l'hanno vista scontrarsi in tribunale con l'ex-marito Johnny Depp (invece licenziato da Warner Bros. dopo il verdetto del processo contro il The Sun).

Oltre a Heard e Momoa, in Aquaman and the Lost Kingdom, in arrivo a dicembre 2022, ci saranno però anche Patrick Wilson, Nicole Kidman, Abdul-Mateen II, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Temuera Morrison e Pilou Asbæk.