Aquaman, Amber Heard non reggeva più Jason Momoa sul set: 'Io volevo leggere'

Il film DC Aquaman debuttò al cinema nel 2018, ma ricordiamo come se fosse ieri l'ottima performance di Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman) e Amber Heard (principessa Mera); tuttavia, stando a un'intervista di quest'ultima, non potrebbero figurare personalità più distanti sullo stesso set...

"Il suo cuore e la sua personalità sono grandi quanto la sua stazza" ha dichiarato l'attrice. "Basti pensare alla voce tonante e al senso dell'umorismo: non è mai soddisfatto se non riesce a far ridere la gente".

Tuttavia, ha colto l'occasione per scherzare sul carattere così "esuberante" di Momoa:"Sai sempre dov'è Jason... Sì, sarebbe indubbiamente il peggior ninja di sempre!". Ecco spiegati i contrasti avvenuti tra i due: "Mi sono arrabbiata con lui, perché sul set leggo molto e voglio starmene tranquilla. Ma lui ha davvero il pallino per far ridere la gente, o tenerle impegnate per tutto il tempo". E le difficoltà non terminano qui: Amber Heard prova molta pressione dietro franchise come Aquaman.

Diretto da James Wan, Aquaman è il sesto film del DC Extended Universe e narra le vicende immediatamente successive a Justice League. Il 5 gennaio dell'anno successivo, la pellicola è diventata il maggior incasso globale del DCU, mentre entro la fine del mese il miglior incasso per un'opera tratta dai fumetti DC Comics.

Un secondo capitolo della saga debutterà il 20 dicembre 2023, ma resta da chiedersi in che misura gli scioperi in corso influenzeranno la produzione: stando a un post pubblicato sui social da Jason Momoa, le riprese di Aquaman 2 potrebbero essere ancora in corso. La data d'uscita è destinata a variare?