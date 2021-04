Aquaman, Amber Heard manda un messaggio ai suoi fan: la rivedremo nel sequel DC?

Attraverso un breve video pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram, Amber Heard ha voluto ringraziare tutti i suoi fan in rete per il supporto dimostratole in queste ultime settimane. L'attrice, infatti, è stata l'oggetto di una brutta campagna di odio da parte dei fan che non hanno accettato la sentenza ai danni dell'ex Johnny Depp.

Nel filmato, che ritrae la Heard su una spiaggia in un atteggiamento più rilassato rispetto a come l'avevamo vista più di recente, possiamo ascoltare l'attrice dire: "Volevo solo dire grazie a tutti i miei fan su internet che mi supportano in questo momento, so che non è facile a volte...". Heard dovrebbe tornare nel cast di Aquaman 2, sequel della pellicola Warner/DC con Jason Momoa protagonista e questo nonostante la petizione dei fan per il suo licenziamento.

Tempo fa, in particolare dopo il licenziamento di Depp da Animali Fantastici i fan hanno cominciato a chiedere a gran voce l'esonero dell'attrice da quello che è attualmente il principale franchise in cui la vediamo impegnata, vale a dire il DC Extended Universe. La petizione per chiedere a Warner di rimpiazzare Heard nel ruolo di Mera per Aquaman 2 è stata un successo praticamente immediato e, stando agli ultimi aggiornamenti, ha già raggiunto la ragguardevole cifra di 1.8 milioni di firme.

La petizione contro Heard aveva già raggiunto parecchia risonanza, ma a quanto pare - stando alle ultime voci - sarebbe stato lo stesso Jason Momoa ad opporsi a una sua esclusione dal cast di Aquaman. Ricordiamo che Heard interpreta il ruolo di Mera, interesse sentimentale del protagonista e vera e propria guida per lui nel Regno di Atlantide nel primo film. L'attrice è apparsa anche in Justice League e di lei abbiamo visto anche le numerose scene inedite poi re-inserite in Zack Snyder's Justice League.