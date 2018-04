Aquaman: Amber Heard in costume di scena durante le riprese aggiuntive!

Si stanno attualmente svolgendo le riprese aggiuntive di Aquaman, il prossimo film appartenente al DC Extended Universe che porta la firma di James Wan.

Proprio durante i reshoot, Amber Heard ha deciso di postare sul suo profilo Instagram uno scatto (un selfie per l’esattezza) che la ritrae con indosso il costume del suo personaggio, ovvero Mera. Questo ci dà l’opportunità di ammirare più da vicino il suo sfavillante costume con tutte le sue coloratissime rifiniture. Rispetto alle precedenti immagini di quest’ultimo, infatti, il costume attuale sembra molto più definito sia per forma che per colorazione, decisamente più bluastro che in precedenza.

Sappiamo che nel corso delle riprese aggiuntive si è unito al cast anche Randall Park, nei panni del Dr. Stephen Shin. Nei fumetti Shin è colui che aiuta Arthur Curry (Jason Momoa) a controllare le sue abilità acquatiche ma finisce per diventare suo nemico quando questo non gli rivela la posizione di Atlantide.

Park interpreterà anche un altro personaggio dei fumetti quest'anno: sarà l'agente Jimmy Woo in Ant-Man and the Wasp dei Marvel Studios.

Insieme a Jason Momoa nella parte principale e alla Heard, nel cast vedremo anche Willem Dafoe (Spider-Man), Patrick Wilson (Watchmen), Yahya Abdul-Mateen II (The Greatest Showman), Temuera Morrison (Lanterna Verde), Michael Beach (Patriots Day), Dolph Lundgren (Creed II), Ludi Lin (Power Rangers), e la vincitrice dell'Oscar Nicole Kidman (Big Little Lies).

L'adattamento cinematografico del fumetto della DC ad opera di James Wan sarà distribuito in USA a partire dal prossimo 14 dicembre.