Daredevil: Charlie Cox rompe il silenzio e commenta la cancellazione

Nemmeno Charlie Cox era pronto a salutare Matt Murdock. L'attore ha vestito i panni di Daredevil negli ultimi quattro anni e ha contribuito a lanciare altre serie tv Marvel come Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher. Ma nonostante il successo di critica e pubblico, Netflix ha annunciato la cancellazione di Daredevil.

Una notizia che ha lasciato nello sconforto anche Charlie Cox:"Molti di noi si aspettavano di poter andare avanti, io certamente me lo aspettavo. La verità è che sento come se ci fossero molte storie da raccontare e anche se comprendo la cancellazione, ne sono molto rattristato. Semplicemente gli affari funzionano così. Questo personaggio significa molto per molte persone ed è strano pensare che c'è la possibilità che non interpreterò più Matt Murdock. Ho amato poterlo fare. Per me è stato il lavoro più incredibile, così divertente! Bisogna interpretarlo e questo è grandioso, ma c'è anche un aspetto più fisico molto divertente legato agli stunt e alle coreografie dei combattimenti". A Charlie Cox è stato chiesto anche qualcosa sulle idee della quarta stagione cancellata:"Onestamente penso che non dovrei rispondere a questa domanda. La notizia è ancora così fresca. Ed è stato doloroso per molte persone. Ero davvero emozionato per le idee di cui avevamo parlato per la quarta stagione. E penso che se dovessi speculare su queste cose e andassero su internet non sarebbe d'aiuto alle persone. Non voglio dare false speranze, visto che tutto quello che dico solitamente viene ripreso e inizia a circolare". La terza stagione di Daredevil è disponibile su Netflix dallo scorso 19 ottobre.