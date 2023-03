Aquaman, Alexander Skarsgård al posto di Jason Momoa nella nuova fanart!

Tra le varie voci sui rimescolamenti nell'universo DC con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran spicca il possibile addio di Jason Momoa al ruolo di Arthur Curry/Aquaman. La notizia non è stata ancora ufficializzata mai sui social i fan stanno già ipotizzando un recasting del ruolo. L'ultima fanart propone Alexander Skarsgård.

Su Instagram è stata pubblicata dall'account di Youseff Defenshi e mostra come potrebbe apparire la star di Succession nel ruolo di Aquaman.



L'attore di True Blood, Melancholia e The Northman si presenta con i capelli scuri e i tatuaggi tribali di Momoa, uno dei dettagli più apprezzati dell'ultima versione.

Al momento il possibile addio di Jason Momoa è solo sulla carta ma alcuni rumor lo vorrebbero impegnato nel personaggio di Lobo per il futuro. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Aquaman, diretto da James Wan.



In ogni caso l'attore ha rassicurato i fan sulla sicura presenza di Aquaman nel DC Universe targato Gunn e Safran.

Nei giorni scorsi Alexander Skarsgård ha parlato degli svedesi, che spesso vengono definiti gentili e in realtà, a suo dire, sono animali.



Nel cast del primo film di Aquaman erano presenti anche Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren e Yahya Abdul Mateen II. Si attendono novità sul sequel anche se gli screening test di febbraio sarebbero risultati un disastro, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai media americani.