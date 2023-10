Aquaman addio: Jason Momoa è già Lobo nella nuova fan art DCU

Jason Momoa è ormai entrato nell'immaginario collettivo come il volto ufficiale di Aquaman. Con il passaggio della DC nelle mani di James Gunn, molti hanno pensato alla possibilità vedere l'attore nel ruolo di un altro personaggio, Lobo. Alcune fanart hanno tentato di immaginarlo sotto queste vesti.

Il caos produttivo dietro Aquaman 2 non lascia ben sperare per il futuro del personaggio. Nonostante James Gunn abbia parlato di un reboot quasi dalle fondamenta molti vivono con il dubbio che Jason Momoa possa rimanere nei panni del personaggio nonostante, per molti, sarebbe adatto per interpretare Lobo. Sotto la precedente direzione della DC, per un pò di tempo si è vociferato di un live action sul personaggio diretto da Michael Bay.

Secondo i fan del franchise, Momoa continuerebbe ad essere perfetto per interpretare Lobo e, proprio per questo motivo, continuano a circolare tantissime fan art che lo ritraggono nei suoi panni. L'ultima è stata pubblicata dall'artista @clements.ink sul suo profilo Instagram. Secondo alcuni rumor, l'attore, ad inizio anno, sarebbe passato dalla Warner Bros e avrebbe avuto delle "ottime notizie" da parte della casa di produzione. Al momento non è ancora chiaro se Momoa tornerà nei panni di Aquaman nel franchise nuovo e rinato.

Se vi va di scoprire qualcosa in più, vi consigliamo la nostra recensione del primo capitolo di Aquaman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!