Aquaman 3 si farà? James Wan sul futuro della saga DC

Nonostante Aquaman e il regno perduto sia il capitolo conclusivo del DC Universe e l'ultimo episodio cinematografico annunciato sul personaggio di Jason Momoa, il regista e produttore James Wan non chiude le porte ad un ipotetico terzo lungometraggio, che potrebbe concretizzarsi nel caso ci siano specifiche condizioni.

Un terzo film potrebbe far parte del nuovo corso di James Gunn e Peter Safran? Intervistato da Empire, Wan ha dichiarato di essere disposto a lavorare ad un terzo film di Aquaman soltanto nel caso possa godere ancora della libertà avuta nei primi due capitoli.



"Non ho mai diretto un terzo film di una saga prima d'ora quindi sarei aperto a fare un altro Aquaman nel caso ottenessi la stessa libertà dei primi due. Però non sono sicuro in quale direzione stiano andando Gunn e Safran, quindi chissà? Ho imparato a dire mai dire mai" ha spiegato Wan. La porta sembra aperta ma quali saranno i piani del duo Gunn/Safran, a capo dei DC Studios?



James Gunn aveva spiegato:"Alcuni attori interpreteranno personaggi che hanno già interpretato in altre storie e alcuni punti della trama potrebbero essere coerenti con punti della trama dei numerosi film, show tv e progetti animati che sono emersi da DC in passato. Ma nulla sarà canonico fino a Creatures Commandos e Superman: Legacy".



Al momento pare difficile l'ipotesi di un terzo film su Aquaman. Inoltre, Jason Momoa potrebbe interpretare Lobo nel DC Universe e ciò potrebbe precludergli di partecipare al franchise nel ruolo di Arthur Curry/Aquaman.