Aquaman 3, come potrebbe continuare la storia di Arthur

Aquaman e il Regno Perduto ha messo ufficialmente la parola fine alle vicende del DC Extended Universe: il franchise ha ormai ceduto definitivamente il posto al DC Universe di James Gunn e Peter Safran, ragion per cui risulta piuttosto difficile pensare che l'eroe di Jason Momoa possa far ritorno sul grande schermo.

Un vero peccato, in un certo senso, perché il finale di Aquaman e il Regno Perduto lascia effettivamente le porte aperte ad un eventuale sequel: il primo indizio è la morte di Black Manta, decisamente poco credibile per un personaggio della sua importanza per le modalità con cui è avvenuta, con il nostro che potrebbe quindi far ritorno a rompere le uova nel paniere ad Arthur e soci.

Da affrontare ci sarebbe poi anche l'evoluzione del rapporto tra Arthur e Orm, con i due che sembrano ormai essersi lasciati alle spalle il loro burrascoso passato: Orm è ormai libero e suo fratello ha deciso di lasciarlo in pace per un po', strizzando evidentemente l'occhio ad una possibile reunion. Il "momento Iron Man" di Arthur potrebbe inoltre avere delle conseguenze: l'esistenza di Atlantide è ormai stata svelata agli abitanti della superficie, con tutto ciò che ne consegue in termini di pericoli. E voi, pensate che un Aquaman 3 avrebbe ancora senso? James Wan, dal canto suo, tornerebbe senza farselo ripetere due volte!