Aquaman 2, Yahya Abdul-Mateen II è pronto per il ritorno di Black Manta

Nei giorni scorsi abbiamo festeggiato il compleanno di Jason Momoa, attualmente impegnato nelle riprese di Aquaman 2. Nel sequel ritorneranno molti dei protagonisti del primo capitolo, come Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Black Manta. Quest'ultimo, grazie all'intenso allenamento in palestra, sembra già in piena forma.

Yahya Abdul-Mateen II ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui annuncia che il suo personaggio è "di nuovo in costruzione". Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'attore mostra un fisico scolpito in una foto in bianco e nero, in cui è a torso nudo accanto a una panca per il sollevamento pesi.

"Quando tornerà in Aquaman, spero che potremo vedere qualcosa in più di Black Manta, la sua arguzia e magari più parti comiche, e vedere di più le cose che lo rendono il Black Manta che conosco e l'umano che i fan e le persone in questo universo hanno imparato ad amare nel corso degli anni" ha raccontato qualche tempo fa Abdul-Mateen a Comicbook.com.

In Aquaman and The Lost Kingdom rivedremo anche Amber Heard nel ruolo di Mera. Il suo casting, quindi, non è stato influenzato dai fan di Johnny Depp, da tempo sul piede di guerra per la causa legale tra i due ex coniugi.

In Aquaman 2, che uscirà al cinema il 16 dicembre 2022, rivedremo anche Patrick Wilson nel ruolo di Orm. Ci sarà anche Pilou Asbaek (Game of Thrones), in un ruolo ancora misterioso.