Aquaman 2, Yahya Abdul Mateen II si sta preparando alle riprese del sequel

Apparso nel primo Aquaman nei panni del villain Black Manta, Yahya Abdul-Mateen II ha già iniziato la preparazione per le riprese del secondo capitolo diretto da James Wan, la cui uscita è fissata a dicembre 2022.

Sebbene la data esatta dell'inizio delle riprese non sia ancora stata rivelata, infatti, l'attore ha deciso di pubblicare su Twitter un video in cui lo vediamo mentre si prepara al ruolo. In ogni caso Wan ha terminato i lavori sull'horror Malignant ormai da diverso tempo, con il film che ha anche ottenuto una data di uscita nelle sale e su HBO Max, dunque non dovrebbe mancare troppo tempo prima che il regista possa tornare sul set insieme al protagonista Jason Momoa.

Distintosi di recente per le sue interpretazioni nella serie HBO Watchmen e nel film Netflix Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin, Abdul Matheen II ha in programma degli importanti ruoli anche in Candyman, Matrix 4, e nel prequel di Mad Max: Fury Road incentrato su Furiosa. Il mese scorso, inoltre, l'attore si è unito a Jake Gyllenhaal nel cast del nuovo film di Michael Bay, Ambulance.

Ricordiamo che nel cast del sequel dovrebbe fare ritorno anche Amber Heard, che a meno di sorprese tornerà nei panni di Mera nonostante le numerose polemiche che hanno accompagnato il suo scontro legale con l'ex compagno Johnny Depp e la recente esclusione di quest'ultimo dalla saga di Animali Fantastici.