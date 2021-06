Aquaman 2: Yahya Abdul-Mateen II mostra il suo 'allenamento' per il cinecomic DC

Con le riprese di Aquaman: The Lost Kingdom imminenti, i suoi protagonisti hanno già cominciato gli allenamenti intensivi in vista delle numerose sequenze d'azione che sicuramente condiranno la pellicola che vedrà nuovamente alla regia James Wan e Jason Momoa come protagonista. Tuttavia, sembra che Yahya Abdul-Mateen II si stia rilassando.

Se Jason Momoa e Amber Heard hanno mostrato i loro allenamenti in vista delle riprese del cinecomic, la star di Watchmen e del prossimo Candyman sembra stia vivendo un momento di assoluto relax sul letto a giudicare dalla sua ultima foto postata sul profilo Instagram e che ha condito con la didascalia "Aquaman 2", con il due indicato da un'emoji molto rassicurante.

Distintosi di recente per le sue interpretazioni nella serie HBO Watchmen e nel film Netflix Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin, Abdul Matheen II ha in programma degli importanti ruoli anche in Candyman, Matrix 4, e nel prequel di Mad Max: Fury Road incentrato su Furiosa. Recentemente, inoltre, l'attore si è unito a Jake Gyllenhaal nel cast del nuovo film di Michael Bay, Ambulance.

Aquaman 2 sarà intitolato ufficialmente Aquaman and the Lost Kingdom: proseguendo il trend iniziato dai Marvel Studios nel rimuovere il 'numero' del capitolo per sostituirlo con un sottotitolo d'effetto, Aquaman and the Lost Kingdom restituisce immediatamente quello spirito di film d'avventura che permeava anche il primo Aquaman di James Wan.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Aquaman and the Lost Kingdom verrà girato con il titolo di lavorazione "Necrus", che secondo alcuni potrebbe rappresentare un importante indizio sulla trama: Necrus, infatti, è il nome di una città sottomarina che, al contrario di Atlantide, esiste solamente per dei brevi intervalli di tempo e non può mai essere trovata due volte nella stessa posizione, questo per via di un satellite alieno che vaga per la galassia ed entra periodicamente nell'orbita terrestre. Sarà proprio Necrus il misterioso 'regno perduto' anticipato dal titolo?