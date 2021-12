Aquaman 2, Yahya Abdul-Mateen II su Black Manta: 'è tornato in grande stile'

Aquaman del 2018 ha introdotto Black Manta interpretato da Yahya Abdul-Mateen II nel DCEU, ed i fan avrebbero voluto scoprire di più sul personaggio. Ora Black Manta tornerà nel sequel Aquaman and the Lost Kingdom in grande stile, secondo le parole del suo interprete.

Recentemente è saltato fuori che lo spin-off incentrato su Trench doveva essere in realtà un film dedicato a Black Manta. Secondo i rumors, questo spin-off è stato cancellato, ma Abdul-Mateen II ha ancora molto da regalarci in Aquaman and The Lost Kingdom del 2022.



"Nel prossimo Aquaman, volevo davvero dare più personalità al personaggio per permetterci di conoscerlo in alcuni momenti più privati", ha detto Abdul-Mateen II intervistato da ComicBook.com nell’ambito della promozione di Matrix Resurrections nel quale l'attore veste i panni di Morpheus. "Volevo vedere Black Manta lottare con alcune cose, poi vedere un po' di più della sua personalità e del suo carattere. Quindi possiamo vedere un po' più del suo stile di leadership, un po' più della sua personalità in questo film. Ed è tornato, senza dubbio, in grande stile".



Prima di qualsiasi trailer o poster ufficiale, il team di Aquaman e The Lost Kingdom ha già condiviso un’immagine del ritorno di Black Manta. Lo sceneggiatore del film, David Leslie Johnson-McGoldrick, ha twittato una foto che potete vedere in calce alla notizia.



Le riprese di Aquaman 2 sono terminate, la data di uscita è stata fissata al 16 dicembre 2022 ed allora scopriremo qualcosa in più su Black Manta. Siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti!